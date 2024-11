Penaltyclaim is enige grote wapenfeit van Beerschot in vlotte zege van KV Mechelen

KV Mechelen heeft in eigen huis makkelijk komaf gemaakt met Beerschot. De hekkensluiter claimde bij 1-0 wel een penalty, maar de VAR vond de overtreding te licht. Even later legde Benito Raman de wedstrijd in een beslissende plooi, Pflücke zette de kers op de taart met een knappe vrije trap.