LIVE: Knoopt KV Mechelen weer aan met de zege tegen rode lantaarn Beerschot?

Zet KV Mechelen straffe thuisreeks voort?

KV Mechelen ging dit seizoen in zijn eerste twee thuiswedstrijden onderuit, maar sindsdien is het ongeslagen op eigen veld. Charleroi, Cercle Brugge, OH Leuven en KV Kortrijk, allemaal gingen ze voor de bijl in Mechelen. Een vijfde thuiszege op een rij kwam er niet, daar stak Union met een 1-1-gelijkspel een stokje voor.