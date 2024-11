Profiteert leider Genk tegen Charleroi optimaal van uitschuiver van eerste achtervolger Antwerp?

Genk staat met een veilige voorsprong op kop, maar trok de interlandbreak wel in met kopzorgen. In de laatste partij voor die break gingen de Limburgers met zware 4-0-cijfers onderuit tegen Union.



Volgt nu een reactie? Het zou in elk geval een ideaal moment zijn, want dichtste achtervolger Antwerp morste gisteren al met punten tegen Dender.