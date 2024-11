Club Brugge-coach Nicky Hayen ontvangt zijn ex-team STVV, geen Nilsson en Meijer

Brugse ziekenboeg

De ziekenboeg van Club ontsloeg eerder deze week Joaquin Seys en Maxim De Cuyper. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen inzetbaar is.



Bjorn Meijer is enkele weken buiten strijd met een blessure aan zijn quadriceps. Ook Gustaf Nilsson, Hugo Vetlesen en Hugo Siquet zijn out.