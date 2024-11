LIVE (20.45 uur) - Met Dennis Praet in de ploeg: wat kan Antwerp tegen Dender?

Blijft Antwerp in spoor van Genk?

Antwerp en Dender trappen vrijdagavond speeldag 15 in de Jupiler Pro League op gang. De "Great Old" staat na 14 wedstrijden netjes op plek twee in de stand, op vijf punten van leider Genk.



Als Antwerp de druk bij de Limburgers wil leggen, moet het vandaag wel zien af te rekenen met promovendus Dender, dat in de middenmoot parkeert.