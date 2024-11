Antwerp morst met de punten tegen een stug Dender, Kerk maakt met geluk gelijk

Antwerp is er niet in geslaagd om Dender weg te blazen. Met een gelukje sleepte Kerk een punt uit het vuur. Antwerp had de regie in handen, maar de afwerking ontbrak. "De 1-1 is voor interpretatie vatbaar", klonk het bij Dender.

Dender maakt een einde aan de straffe reeks thuisprestaties van Antwerp. Niet alleen won het sinds de 0-1 tegen KV Mechelen op 24 augustus alles in eigen huis, het had er sindsdien ook geen doelpunt meer geslikt. Tot Karol Fila langskwam.

Nathan Rhôdes (Dender): "Dit resultaat zouden we altijd willen, maar door het matchverloop zijn we toch wat ontgoocheld. We speelden in een compact blok, dat heeft zeker na de rust goed opgeleverd. We pakken dan toch dat twijfelachtig doelpunt, uiteindelijk is een punt hier niet slecht."

Denis Odoi (Antwerp): "Vooraf hadden we dit resultaat niet gewild, zeker niet thuis. Hier spelen we altijd voor de drie punten. Als je de hele wedstrijd bekijkt, mogen we gefrustreerd zijn. Ze kwamen voor één punt, denk ik. Als ze dan nog zo vroeg mogen scoren, dan weet je dat ze met tien man achter de bal zullen verdedigen."

Jonas De Roeck (Antwerp): "De eerste helft hadden we de controle niet, waren we heel slordig in ons spelen. We maakten het onszelf heel moeilijk, door meteen achter te komen op corner. We wisten dat ze daarop gevaarlijk waren, het geeft aan dat we niet scherp waren om de wedstrijd aan te vatten."

"De reactie na rust vond ik heel positief: drang naar voren, scherp in duel. Als we vroeger scoren gaan we volgens mij erop en erover. Dat VAR-moment haalde ook ons uit ons élan, na 3-4 minuten wachten is het moeilijk om er terug in te komen. We zullen pas op lange termijn kunnen zien of dit een gewonnen punt is of twee verloren punten."

Vincent Euvrard (Dender): over de goal van Gyrano Kerk: "Ik denk dat het voor interpretatie vatbaar is, de scheidsrechter wordt niet voor niets naar het scherm geroepen. Hij heeft na de wedstrijd uitgelegd dat het voor hem om een onvrijwillig handspel ging. Doordat Kobe Cools de bal raakt en de bal zo niet rechtstreeks binnen ging, was het voor hem een nieuwe fase. De beslissing is wat ze is, we zouden er nog heel lang over kunnen discussiëren."

"Na rust was het niet onze bedoeling om na rust zo ver terug te zakken, maar dat is de kwaliteit en de kracht van Antwerp ook. Onze energie was misschien een beetje weg, de jongens hebben er alles aan gedaan om drie punten over de streep te trekken."