Antwerp morst met de punten tegen Dender

De Roeck: "Thuis meer vrank en vrij"

Voor de interlandbreak won Antwerp een zwoegpartij bij Kortrijk. "Het is te hopen dat het hier thuis minder moeizaam is dan op Kortrijk", vertelt Jonas De Roeck. "We weten dat we met dit publiek een extra boost krijgen, we weten dat we thuis meer vrank en vrij kunnen spelen. Dat is mentaal iets, maar we gaan alles eraan proberen doen. Met drie punten doe je altijd een goede zaak in het klassement."