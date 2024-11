LIVE: Blijft Anderlecht in de goede flow tegen KAA Gent?

Sterke doelmannen

Zowel Colin Coosemans als Davy Roef is aan een sterk seizoen bezig. Coosemans hield al 6 keer de nul in 14 wedstrijden, Roef zit aan 5 clean sheets in 13 matchen. De laatste wedstrijd tegen Standard, waar Gent ook de nul hield, liet Roef aan zich voorbijgaan om de geboorte van zijn derde kindje mee te maken.



Met elk amper 12 tegendoelpunten beschikken Anderlecht en Gent over de beste defensies in de Jupiler Pro League. Ook qua gemaakte treffers houden beide ploegen elkaar in evenwicht. Anderlecht scoorde al 24 keer, Gent zit aan 23 stuks.