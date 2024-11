Anderlecht kan in de topper tegen KAA Gent weer rekenen op Dendoncker, Edozie en Augustinsson

"Lefgozer" Gent

Wouter Vrancken kruipt met zijn team KAA Gent in de rol van underdog.



"Anderlecht heeft een goede ploeg en veel individuele kwaliteiten. Ze spelen ook nog eens thuis, dus we zullen sterk voor de dag moeten komen om iets te rapen."



De Gent-coach belooft dat zijn team niet afwachtend zal spelen. "We zullen met lef aan de aftrap komen in Brussel. Ik heb er vertrouwen in."