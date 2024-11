Vergaap je niet op het klassement: Union en Genk staan vanavond (18.30 uur) voor onvervalste topper

Union fait la force

Een overgangsperiode, scoringsprobleem, brute pech ... Het is vooralsnog niet het seizoen van Union. Na 13 speeldagen staat de Brusselse ploeg slechts twaalfde met zestien punten. Oké, de verschillen zijn niet groot in het klassement en de reguliere speeltijd is nog relatief lang, maar daar staat Union toch niet op zijn plaats. Donderdag hield het Roma wel nog met 1-1 in bedwang, kan het tegen leider Genk bevestigen?