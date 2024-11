LIVE (20.45 uur): Seizoensrevelatie KV Mechelen bezoekt STVV zonder geblesseerde Storm

Hasi: "We verliezen hier vaak"

Coach van de maand oktober, Besnik Hasi weet dat STVV geen simpele tegenstander is. "We hebben hier geen goede reputatie de laatste jaren, verliezen hier vaak. Niet altijd verdiend, maar bon we verliezen wel. Mazzu is een goede trainer, ze hebben een paar goede spelers en ze gaan vandaag ook vol voor de winst gaan."