Antwerp bibbert nog een halfuur na knullige owngoal, maar gaat wel met 3 punten aan de haal in Kortrijk

za 9 november 2024 17:57

KV Kortrijk einde 1 - 2 Antwerp 8' - Doelpunt - Vincent Janssen (0 - 1) 50' - Doelpunt - Zeno Van Den Bosch (0 - 2) 56' - Own goal - Zeno Van Den Bosch (1 - 2) 57' - Verv. Abdoulaye Sissako door Tomoki Takamine 57' - Verv. Abdelkahar Kadri door Brecht Dejaegere 70' - Geel - Rosen Bozhinov 73' - Verv. Jelle Bataille door Laurit Krasniqi 82' - Verv. Takuro Kaneko door Billel Messaoudi 83' - Verv. Gyrano Kerk door Christopher Scott 83' - Verv. Dennis Praet door Gerard Vandeplas 83' - Verv. Jacob Ondrejka door Anthony Valencia 85' - Geel - Nacho Ferri 88' - Geel - Brecht Dejaegere 90' - Verv. Andreas Verstraeten door Milan Smits 90+4' - Geel - Nayel Mehssatou 90+4' - Geel - Milan Smits Jupiler Pro League - speeldag 14 - 09/11/24 - 16:03 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Vincent Janssen na 8', 0 - 1 8' Vincent Janssen 0 - 1 Vincent Janssen 8' goal door Zeno Van Den Bosch na 50', 0 - 2 50' Zeno Van Den Bosch 0 - 2 Zeno Van Den Bosch 50' own goal door Zeno Van Den Bosch na 56', 1 - 2 56' Zeno Van Den Bosch 56' Zeno Van Den Bosch 1 - 2

Een bijzondere namiddag voor Zeno Van Den Bosch. De verdediger schonk Antwerp kort na rust een geruststellende voorsprong in Kortrijk, maar zorgde daarna zelf ook nog voor een spannend slothalfuur met een knullige owngoal. De bezoekers bibberden, maar hielden stand dankzij een uitstekende doelman en blijven zo meedraaien bovenin.



KV Kortrijk - Antwerp in een notendop Sleutelmoment Antwerp schiet zichzelf in de voet met een knullige owngoal van Zeno Van Den Bosch en moet zo nog 40 minuten brandjes blussen. Man van de match Brandweerman met dienst: Senne Lammens. De Antwerp-doelman houdt zijn jonge defensie recht met enkele puike reddingen, vooral in het slot. Opvallend Het was van 3 september vorig jaar geleden dat Toby Alderweireld een wedstrijd miste van Antwerp wegens een blessure.. De verdediger had last van zijn ribben.

75 procent balbezit

Hoe onverwacht kan een wedstrijd kantelen? Ook Antwerp had het na 50 minuten in het Guldensporenstadion niet meer zien aankomen. Waarom zouden ze ook? In de eerste helft hadden ze bij momenten 75 procent balbezit. Een dominante start werd - na een eerdere misser van Ondrejka - ook snel bekroond met een heerlijke volley in één tijd van Vincent Janssen. Het enige wat de bezoekers halfweg kon worden aangewreven, is dat ze niet nadrukkelijk op zoek gingen naar de 0-2, met enkele kansjes van KV Kortrijk als gevolg. Lammens duwde de beste kans van Ferri over. Misschien had Jonas De Roeck hen daar ook op gewezen bij de rust, want na 5 minuten kon Zeno Van Den Bosch de voorsprong verdubbelen met zijn eerste van het seizoen. Bij Kortrijk hadden ze duidelijk geen lessen getrokken na Anderlecht, want alweer werden ze gepakt op een stilstaande fase.

Owngoal als keerpunt

Antwerp leek zich te mogen opmaken voor een rustige wandeling naar het laatste fluitsignaal. De afwezigheid van Toby Alderweireld in een daardoor onuitgegeven, jonge defensie was zelfs nog geen probleem gebleken. Tot de aansluitingstreffer uit het niets voor de voeten van Thierry Ambrose viel. Zijn schot ging voorlangs gaan, maar Van Den Bosch - iets eerder nog de held - liep de bal in eigen doel. De owngoal zaaide wat paniek bij het jonge Antwerp, dat plots zijn greep op de wedstrijd verloor. Doelman Senne Lammens moest zich in een angstig slot nog meermaals tonen. Vooral in de extra tijd redde hij twee punten voor de bezoekers door een schot van Messaoudi alsnog over de deklat te duwen. In het klassement wipt Antwerp zo voorlopig over Club Brugge naar de 2e plek. Kortrijk baalt dat het niet vroeger in actie is gekomen.

Wie verdiende punten?

Volgens Antwerp-coach Jonas De Roeck was de zege op basis van de eerste helft "verdiend". Freyr Alexandersson, zijn collega bij Kortrijk, vond dat ze minstens een punt verdienden. "In de eerste 10 minuten waren we heel zwak", zei de IJslander. "We verdedigden niet goed, maar in de tweede helft was alles beter: meer kwaliteit aan de bal, meer pressing, slimmer..." "Ik ben ontgoocheld dat we zonder punten eindigen, want mijn spelers verdienden het. Ze hebben alles gegeven."

Dit is een leermoment voor mijn jonge groep. Jonas De Roeck

Ontgoocheling bij Alexandersson, trots bij De Roeck. "Ik ben trots dat we met een onuitgegeven ploeg deze wedstrijd konden winnen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen", zei de Antwerp-coach. "Het tegendoelpunt was een kantelmoment, we laten Kortrijk onnodig terug in de wedstrijd komen. De dynamiek veranderde volledig. We verloren de controle en het was pompen of verzuipen." "Senne Lammens speelde heel goed en hield ons recht op het einde. Dit is een leermoment voor mijn jonge groep. Dit zijn leuke wedstrijden om te winnen."