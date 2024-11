LIVE: Dean doet eng moment met Fadiga vergeten, Gent leidt met dubbele voorsprong tegen Standard

In de Conference League boekte Gent een felbevochten zege tegen Omonia Nicosia, maar in de Jupiler Pro League kon het al 4 wedstrijden op een rij niet meer winnen. Tegen Standard - dat voorlopig een puntje minder telt - wordt er best gewonnen om voeling te houden met de top van het klassement. Volg de wedstrijd hier live vanaf 16 uur of luister via Radio 1.