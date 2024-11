Dender wil na 3 nederlagen opveren tegen OHL: "Vertrouwen is nog intact"

Euvrard: "Vertrouwen is nog intact"

"We staan voor een belangrijke wedstrijd", zei Dender-coach Vincent Euvrard. "Het is tegen de brede middenmoot dat we het verschil moeten kunnen maken, maar het lukte ons eerder wel tegen ploegen zoals Cercle, Charlerloi, STVV en Kortrijk. Het vertrouwen is nog intact en we gaan zaterdag de neerwaartse spiraal trachten om te buigen."



"Tegen Westerlo speelden we een goed eerste halfuur, maar konden we het verschil niet maken. We gaan zelf in de fout waardoor de wedstrijd kantelde, dodelijk tegen een team zoals Westerlo. Die fouten moeten we zeker trachten te vermijden."