LIVE (20.45 u): Stilaan van moeten? Charleroi wil tegen Westerlo punt zetten achter reeks nederlagen

Maakt Charleroi eindelijk een einde aan de pijnlijke reeks? Dat is de vraag die de fans graag in hun voordeel beantwoord willen zien vanavond. Na 5 nederlagen op rij is het stilaan van moeten tegen Westerlo. Of Rik De Mil zichzelf wat meer ademruimte gunt, volg je hier en op Radio 1 vanaf 20.45 uur.