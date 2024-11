LIVE (19.15 u): Club Brugge zal zich na de stunt in de Champions League niet willen verslikken in Beerschot

Tijd om te zweven is er niet. Na de stunt in de Champions League tegen Aston Villa gaat Club Brugge vanavond op bezoek bij rode lantaarn Beerschot. Blijft Club op hetzelfde elan van de voorbije weken doorgaan of zet Beerschot hen met de voeten op de grond? Volg de wedstrijd hier live vanaf 19.15 uur of luister op Radio 1.