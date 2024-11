Westerlo boekt tegen onmondig Dender eerste thuiszege sinds speeldag 3 en snuffelt zo aan de top 5

Opstellingen

Bekervoetbal in de week, dus dan kan je verwachten dat er geroteerd wordt. Dat is ook gebeurd.



Bij Westerlo blijven vier spelers over die aan de aftrap stonden tegen RWDM. Van Langendonck is daarbij, wellicht ook omdat Bolat nog niet fit is. Alcocer ontbreekt eveneens in de kern van de thuisploeg.



Na tien wissels in de Croky Cup voert Dender er voor de competitie acht door. Ook bij de bezoekers is de eerste doelman niet inzetbaar, dus keept Devriendt. Voor de rest verrast Vincent Euvrard niet echt.