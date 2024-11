Volgt na 1 op 9 in de competitie nog eens een driepunter voor Westerlo tegen Dender?

Westerlo en Dender openen vanavond speeldag 13 in 't Kuipje. De Kemphanen slabakken in de competitie met 1 op 9, maar stootten wel door in de Beker. Dender deed dat niet en kreeg vorige week 5 goals om de oren van Mechelen. Volgt een nieuwe tik tegen Westerlo of veert de promovendus recht? Mis er niets van vanaf 20.45 uur.