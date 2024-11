Standard en STVV openen het zaterdagvoetbal in de Jupiler Pro League

STVV meer in vorm dan Standard

STVV begon krampachtig aan het seizoen. Maar in zijn laatste 9 competitieduels verloor het maar 1 keer, in de Limburgse derby in Genk 2 weken geleden.



Standard is op zijn hoede voor de op 2 na laatste in de stand. De Rouches gingen in hun laatste 4 JPL-matchen 3 keer kopje-onder. Enkel thuis tegen Charleroi pakte het de volle buit.