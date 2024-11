Lucky goal helpt Club Brugge aan zuinige zege tegen sterk OH Leuven

Siebe Schrijvers: "De eerste helft was heel gesloten, met beide ploegen die niet veel kansen kregen. Veel ballen op het middenveld, heel veel strijd, dus veel kansen zijn er niet geweest. Dan is het ongelooflijk jammer dat je zo'n tegengoal slikt. Ik vind het jammer dat we sommige ballen niet beter uitgespeeld hebben, want we hadden hier zeker een gelijkspel kunnen uithalen. Onze druk op het einde was enorm, ik denk niet dat Club Brugge dat veel meemaakt. Zij hebben de kwaliteit om wel dat doelpunt te maken. Ik denk dat wij er al van in het begin in geloofden, natuurlijk is het niet makkelijk als je tegen zo'n ploeg moet spelen. Zij hebben veel balbezit. We moeten de juiste momenten grijpen om te prikken, dat hebben we in de eerste helft te weinig gedaan. In de tweede helft hebben we die kansen wel gehad, maar hebben we ze niet afgemaakt. "



Simon Mignolet: "Zeker op verplaatsing tegen OH Leuven verwacht je een moeilijke wedstrijd. Het was een gesloten, tactische match. Zij stonden goed georganiseerd en hadden de snelheid om de ruimte achter ons te benutten. Het was niet vrijuit voetballen, maar dan moet je ook die wedstrijden trachten te winnen. Ik ben heel blij met de clean sheet en dat we met de 3 punten naar huis gaan."



Nicky Hayen: "Het was geen mooie wedstrijd van ons, maar dat was wat OHL wilde. Ons uit onze tent lokken en dan met verticaal spel kansen creëren. Dat is toch iets wat er uitgehaald hebben vandaag. Zij hebben de kwalitiet om dat te doen, maar we zijn geduldig gebleven. Als je geen doelpunt tegen krijgt, dan heb je aan een halve kans genoeg. Dat is vandaag gebleken. We hebben vandaag te weinig diepgang gecreërd om nog gevaarlijk te zijn, maar daartegenover staat dat we goed verdedigd hebben. Geen mooie, maar dus wel een klinische overwinning."