Club Brugge reist straks zonder Gustaf Nilsson naar Leuven af

OHL kan thuis "speciale dingen" doen

OHL-middenvelder Siebe Schrijvers is tegen Club Brugge spelen altijd speciaal, want hij heeft een verleden bij blauw-zwart.



“Club Brugge is heel sterk en dat bewijzen ze week na week. Het is gewoon een fantastisch goede kern, dus ik denk dat het een moeilijke avond zal worden", blikt Schrijvers vooruit.



OHL kon thuis wel al een paar topteams in bedwang houden dit seizoen. Het versloeg Genk met 3-1 en speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp.



"Thuis in een vol stadion kunnen we speciale dingen doen. We gaan dat vanavond opnieuw proberen."