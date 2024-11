LIVE: Union klimt op voorsprong tegen KV Mechelen dankzij penaltytreffer van David

Volgt Union Anderlecht op?

KV Mechelen bleef in zijn eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen met lege handen achter, maar heeft sindsdien een stevige thuisreputatie opgebouwd. Charleroi, Cercle Brugge, OH Leuven en KV Kortrijk gingen de voorbije weken allemaal onderuit Achter De Kazerne en in de beker beet ook La Louvière in het Mechelse zand.



Wordt Union de vijfde ploeg in dat rijtje of treedt het in de voetsporen van Anderlecht, de laatste ploeg die dit seizoen kon winnen in Mechelen?