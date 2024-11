LIVE (20.45u): Union gaat mét Lapoussin op zoek naar broodnodige zege tegen ploeg-in-vorm KV Mechelen

Lapoussin in de basis bij Union

In de beker zat Lapoussin al op de bank na een maandenlange periode in de B-kern, maar vandaag staat hij gewoon in de basis. Voorin zal Promise David samen met Ivanovic voor de doelpunten moeten zorgen. David scoorde in de beker 2 keer tegen Eupen. Lukt hem dat vandaag ook tegen KV Mechelen?