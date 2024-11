Leider Racing Genk ontvangt Antwerp voor topper van de speeldag: "Mooie kans om hen op 8 punten te zetten"

Op de 13e speeldag staat Racing Genk voor een echte test. De leider ontvangt met Antwerp een ploeg die in bloedvorm is en die de leidersplaats bijna kan ruiken. De kloof met Genk dichten kunnen de bezoekers niet doen, naderen tot op 2 punten wel. Wie pakt de volle buit in Limburg? Volg het live op deze pagina en op Radio 1 vanaf 13.30 uur.