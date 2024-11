Cercle Brugge of Charleroi: welk team kan een goede zaak doen onderin het klassement?

2 op 15 voor de Zebra's

Het is even niet zo fijn om Charleroi-supporter te zijn. De laatste zege van de Carolo's dateert al van 15 september. Zo zijn ze helemaal weggezakt in het klassement. Op de koop toe ging het deze week ten onder in de beker tegen 1B-ploeg Patro Eisden Maasmechelen.