LIVE: Dolberg schenkt Anderlecht verdiende voorsprong met beheerste penaltytreffer

We zijn heel gretig om vandaag ook in de competitie een reactie te tonen. Het is belangrijk om weer aan te knopen met de zege. Het zal aan ons zijn om de openingen te vinden. Ashimeru en Edozie hebben al eerder in de basis gestaan, dus dat is geen verrassing. Het is aan hen om te tonen dat ze ons wat kunnen bijbrengen.

David Hubert