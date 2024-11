Brengt Anderlecht - zonder Dendoncker - wat meer rust in de keet met overwinning tegen KV Kortrijk?

Onrust dreigt

Het rommelt bij Anderlecht, niet alleen op het veld maar ook ernaast. De fans van paars-wit lieten al van zich horen na het vertrek van Jesper Fredberg en de komst van Olivier Renard. Het is de vraag of er vandaag opnieuw protestacties zullen zijn.



Op het veld is Anderlecht een machine die niet op gang lijkt te komen. Tegen Beerschot en Club Brugge ging het telkens met 2-1 onderuit. In de laatste 8 matchen won het slechts één keer.