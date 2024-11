Anderlecht spoelt woelige week door met ruime zege tegen KV Kortrijk

Na drie wedstrijden zonder zege tegen Kortrijk is Anderlecht er eindelijk nog eens in geslaagd om de West-Vlaamse club te kloppen. Dat was al niet meer gelukt sinds 18 september 2022. Vorig seizoen ging Anderlecht op eigen veld zelfs onderuit tegen KVK.

Een hattrick afgelopen donderdag in de bekerwedstrijd tegen Tubize-Braine en ook vanavond twee treffers tegen Kortrijk. Kasper Dolberg heeft er met vijf goals in vier dagen een bijzonder productieve week opzitten. Hij brak de ban vanaf de penaltystip en zette de kers op de taart met een fraaie vrije trap.

Met twee goals in amper acht minuten beslist Anderlecht nog voor het uur de wedstrijd. Kadri helpt paars-wit een handje met een ongelukkige owngoal en Stroeykens zet de thuisploeg helemaal in een zetel.

Na een ontluisterende 0 op 6 in de competitie met als dieptepunt een zielloze vertoning tegen aartsrivaal Club Brugge kon Anderlecht zich voor eigen volk geen nieuwe wanprestatie veroorloven. Een spectaculaire openingsshow met licht, muziek en vuurwerk moest de toon zetten in het Lotto Park. Eenzelfde spektakel op de grasmat, dat kregen thuissupporters aanvankelijk niet te zien. Wel een dominant Anderlecht, dat KV Kortrijk in de verdrukking speelde. Zonder grote uitgespeelde kansen weliswaar. Op het kwartier ontsnapte de thuisploeg zelfs toen Kadri net niet bij een voorzet van Kaneko kon en Coosemans meeval had. Kortrijk moest zich vooral focussen op verdedigen en kwam enkele keren goed weg in de eigen zestien. Tien minuten voor de rust kraakten de bezoekers toch onder de druk. Kaneko tikt N'Diaye aan en de bal ging op de stip. Met een beheerste strafschop schonk Dolberg paars-wit de verdiende voorsprong.

Kort na de rust maakte Kortrijk het zichzelf nog wat moeilijker. Een ongevaarlijke kopbal van Zanka op een hoekschop werd door Kadri wel erg ongelukkig in eigen doel verlengd. Anderlecht kreeg de comfortabele 2-0-voorsprong zomaar cadeau.



Nog geen tien minuten later stond het al 3-0. Op een voorzet van Rits kopte Dreyer de bal aan de tweede paal weer voor doel en daar besloot Stroeykens in één tijd van dichtbij raak. Nog voor het uur was de wedstrijd beslist.



Een kwartier voor het einde diepte Anderlecht de kloof nog wat verder uit. Na een strafschop mikte Dolberg ook een vrije trap voorbij Vandenberghe. De Deen werd meteen daarna met een applauswissel uitgebreid bedankt door het thuispubliek.



Onder het toeziend oog van grootvader Paul Van Himst mocht Amando Lapage in de slotfase nog zijn competitiedebuut maken in het Lotto Park. Het maakte het feestje compleet voor Anderlecht, dat doet wat het moest doen en zo een woelige week toch positief afsluit.