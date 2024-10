Cultheld kroont zich tot matchwinnaar: Bertaccini schenkt STVV eigenhandig deugddoende zege tegen Westerlo

Een staande ovatie voor Adriano Bertaccini. De scorende publiekslieveling deed Stayen twee keer opveren in de clash tegen Westerlo. Genoeg voor een broodnodige 2-0-overwinning. STVV zet zo een eerste stap uit de kelder van het klassement, Westerlo daarentegen verliest kostbare punten in het dichtbevolkte middenveld.

Stilaan één van de revelaties van het seizoen? Bertaccini was opnieuw van goudwaarde voor zijn ploeg. Met twee nieuwe treffers wipt hij over Tolu naar de eerste plek in de topschuttersstand (8).

STVV doet een goede zaak in de kelder van het klassement. Westerlo blijft standvastig in het pak.

In de slotfase mochten de boeken definitief toe nadat Vuskovic een bal tegen zijn arm kreeg in de zestien.

Koen Van Langendonck (Westerlo): "We hebben een aantal zaken niet goed uitgevoerd in de eerste helft. Nadien hebben we ons wel herpakt, maar veel grote kansen hebben we niet bij elkaar kunnen voetballen. Persoonlijk is het natuurlijk wel fijn om nog eens te spelen, maar ik had de ploeg liever nog meer kunnen helpen."

Adriano Bertaccini (STVV): "Het is mijn rol om te scoren in de ploeg, maar het is ook belangrijk om de voeten op de grond te houden. Volgende week spelen we tegen Standard, maar met een coach als Mazzu hebben we al getoond dat we het zo'n ploegen moeilijk kunnen maken."

Felice Mazzu (trainer STVV): "Onze eerste helft hebben we het plan perfect uitgevoerd. We hadden drie goals kunnen en misschien moeten maken. Na de pauze was het moeilijker, maar gelukkig trekken we de zege wel over de lijn. We zitten in een goeie flow en hopelijk blijven we nog wat stijgen in het klassement."

Timmy Simons (trainer Westerlo): "We maken vandaag zelfs weinig aanspraak op een punt. Ik denk dat ik niet met de juiste formatie aan de match ben begonnen, dat is mijn verantwoordelijkheid. Na de pauze hebben we bijgestuurd, maar STVV bleef het goed doen. Een verdiende overwinning."