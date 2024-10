LIVE - Het blijft op en neer gaan in de kelderkraker: Kortrijk versiert de grootste kansen, Beerschot kent lastig slot van eerste helft

Al-Sahafi op Vandenberghe

Even een minder momentje van Silva, hij laat zich aftroeven door Al-Sahafi. Die raast oog in oog op Vandenberghe af, maar de doelman laat zich niet kennen. Op dit ogenblik is er geen vuiltje aan de lucht bij de KVK-doelman, alsof hij de voorbije 8 maanden elke week de nummer één was.



Verlinden haalt nog eens de trekker over, maar zijn poging is meer een wanhoopsdaad. Je weet maar nooit dat het succesvol is, natuurlijk, maar niet deze keer...