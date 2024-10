LIVE (18.15u): Jonge Bilal Bafdili vervangt Mrabti bij KV Mechelen tegen Dender in zoektocht naar 9 op 9

Euvrard tegen KVM

Dender stond al lang niet meer tegenover KV Mechelen, maar coach Vincent Euvrard ontmoette Malinwa wel 2 keer in de afgelopen jaren. Dat was toen met RWDM en OH Leuven. Hij is alvast op zijn hoede.



“Ze beschikken over heel sterke spelers en het gevaar komt uit alle hoeken. We hebben ze goed ontleed en weten wat er ons te wachten staat. We gaan uit onze doppen mogen kijken”, aldus Evrard in aanloop naar de match.