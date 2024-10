5 goals in laatste 10 minuten! In dolle slotfase klimt KV Mechelen naar climax tegen Dender

Spektakel in het slot, maar dat stond in schril contrast met de eerste helft. Het was met een vergrootglas zoeken naar kansen.

Besnik Hasi (trainer KV Mechelen): "We zijn een ploeg die moet voetballen. Dender wilde krachtig voetballen en was goed georganiseerd. Wij mochten niet meegaan in dat spel. De tweede helft was gewoon fantastisch. Ik ben fier. Voor de ploeg is het spijtig dat er twee tegengoals zijn, maar zolang wij veel scoren is dat oké."

Vincent Euvrard (trainer Dender): "Mechelen was de betere ploeg en wint verdient, maar ik vind wel dat 2-5 overdreven is. Bij onze momenten konden we geen kansen creëren. Op ons beste moment slikken we de eerste tegengoal, slecht verdedigd door ons. Goal 3, 4 en 5 waren te makkelijk. We mogen in deze wedstrijd nooit vijf doelpunten slikken."

Nikola Storm (KV Mechelen): "In de eerste helft stond Dender heel goed in blok. We probeerden een opening te vinden, maar we wisten dat het eens los zou komen. Met de 1-2 was het even bibberen, maar de invallers hebben hun ding gedaan. We hebben een volwassen partij gespeeld. Als we doen wat we moeten doen, moeten we van niemand bang zijn."

Kobe Cools (Dender): "Het was een intense wedstrijd. In de eerste helft kon het langs beide kanten gebeuren. In de tweede helft pakten zij één moment. Ze waren heel efficiënt en maakten de juiste keuzes. Als ze direct goals maken, dan weet je dat het moeilijk is om in de match te komen. Wij hadden meer kunnen creëren, maar zij hebben matuur gespeeld en verdiend gewonnen."