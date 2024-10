Club domineert en wint topper tegen Anderlecht, maar ontsnapt in slot nog aan gelijkmaker na enorme missers paars-wit

Hopelijk kunnen we een vervolg breien aan de wedstrijd van donderdag. We gaan met een heel compact blok proberen te spelen. We moeten op de juiste momenten druk zetten. Edozie had een kleine blessure opgelopen. Niks ernstigs, maar daardoor is hij niet 100 procent klaar om te starten. De keuze voor Verschaeren was sowieso al gemaakt.

David Hubert