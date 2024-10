Club Brugge en Anderlecht staan om 13.30 uur neus aan neus in klassieker, met Nilsson in Brugse basis?

"Nilsson heeft training volledig kunnen afwerken"

Het lijkt erop dat Nicky Hayen zondag in de klassieker tegen Anderlecht een beroep zal kunnen doen op Gustaf Nilsson. De Zweedse spits tekende present op de training van vrijdag.





"Hij heeft vandaag meegetraind en heeft de training volledig kunnen afwerken. Hij heeft ook extra werk gekregen", zei Hayen op de persconferentie. "Wat hij laten zien heeft, stemt me optimistisch."





"Maar nu is het kijken hoe hij de belasting verteerd heeft. De reactie een dag na de training is bepalend en dat is nog een beetje afwachten." Nilsson ontbrak de afgelopen wedstrijden met een kuitblessure.