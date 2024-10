LIVE: Charleroi neemt het initiatief en zet druk tegen OHL

Opvallend

Hoewel Leuven niet al te best is begonnen aan het seizoen, kan het wel kracht putten uit een leuke statistiek. De ploeg is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen tegen Charleroi. De laatste nederlaag in Mambourg dateert zelfs van 2015. Jeremy Perbet stond toen onder meer aan het kanon voor Charleroi.