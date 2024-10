Charleroi en OH Leuven gaan op zoek naar eerste overwinning in oktober

Zowel Charleroi als OH Leuven begon goed aan het seizoen, maar in oktober wisten beide ploegen nog niet te winnen. Voor Charleroi is het van speeldag 7 geleden dat ze van de 3 punten konden proeven, OHL wacht al van speeldag 6 op een overwinning. Wie knoopt aan met de zege? Volg het vanaf 16.00 uur.