LIVE (16u): Boekt Antwerp met debutant Verstraeten opnieuw klinkende zege tegen Standard?

Blij weerzien Ivan Leko

Voor Ivan Leko is het een speciale match. De Kroaat zat in 2020 in de dug-out bij Antwerp, waarmee hij toen in zijn allereerste wedstrijd de beker van België won door met Club Brugge nog een ex-club te verslaan.



In de Jupiler Pro League klopte Antwerp Beerschot met 3-2, waardoor het voor het eerst in 32 jaar alleen op kop stond van de eerste klasse. In Europa klopte hij Tottenham.



Maar naar het einde van het jaar werden de resultaten wisselvalliger, een lucratief voorstel uit China van Guangzhou bood een uitweg voor club en coach.