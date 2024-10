Antwerp zet bloedvorm verder tegen Standard dankzij gouden drietand

Jonas De Roeck had zin om te experimenteren. Hij bracht bij Antwerp debutant Verstraeten aan de aftrap en begon met drie verdedigers. De thuisploeg zette hoog druk, maar liep op die manier wel risico.



Een gedisciplineerd en hard werkend Standard hield gelijke tred en versierde zelfs een leuke kans. Eckert poeierde de gewiekste aflegger van Fossey echter bijna het stadion uit, een perfecte illustratie van het Luikse scoringsprobleem.



Na een dik halfuur en enkele kansloze verre pogingen van Janssen en Valencia gooide De Roeck het tactische roer om. Toeval of niet, op slag van rust schilderde Chery de bal heerlijk voor doel. Janssen troefde Sutalo af en maakte er simpel 1-0 van.



In het begin van de tweede helft wekte Standard de indruk dat het punten kon rapen. Zeqiri kwam dankzij een slimme bal van Price zelfs tot scoren, maar was in buitenspelpositie vertrokken. Verdere pogingen van de bezoekers bleven steken in goede bedoelingen.



Toen Chery op aangeven van Janssen op zijn dooie gemakje langs Epolo wandelde en de 2-0 in doel schoot, was de wedstrijd eigenlijk klaar. Antwerp wist dat het zich kon beperken tot controlevoetbal en Standard legde zich daarbij neer.



In de toegevoegde tijd gebeurde er toch nog wat. Ondrejka's 3-0 werd eerst nog afgekeurd, maar op strafschop kreeg hij een tweede kans. De Zweed had wel twee pogingen nodig om Epolo te verslaan en de overdreven eindstand op het bord te zetten.