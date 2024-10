Club Brugge mist Nilsson en Skov Olsen op bezoek bij Westerlo: "15 op 30 is te weinig"

Geen Nilsson en Skov Olsen

Club trekt morgen zonder de Zweed Gustaf Nilsson en de Deen Andreas Skov Olsen naar de Kempen. Ze sukkelen allebei met hun kuit en zitten niet in de selectie.



Wel erbij voor het eerst is de jonge spits Kaye Furo. De 17-jarige is op dreef bij Club NXT in de Challenger Pro League met 5 goals in 7 duels en de afgelopen week ook met 2 goals bij de Belgische U18.