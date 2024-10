LIVE: Saudische spits Al Sahafi zet Beerschot fraai op voorsprong tegen kwistig Anderlecht

Thibaud Verlinden is weer fit

Dirk Kuyt dropt twee nieuwe namen in de basis in vergelijking met het 2-2-gelijkspel op bezoek bij Westerlo net voor de interlandbreak. Centrale verdediger Konstantopoulos en winger Martha verhuizen naar de bank, in hun plaats komen Huiberts en Verlinden. Voor die eerste is dat zijn eerste basisplaats dit seizoen. Verlinden keert dan weer terug uit blessure.