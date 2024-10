LIVE: Schrikken voor Westerlo, Reyners brengt Beerschot verrassend op voorsprong

Beerschot heeft iets goed te maken

In 9 matchen heeft promovendus Beerschot nog altijd maar 1 schamel puntje kunnen rapen. Na de pandoering tegen Antwerp - het stond 4-0 toen de wedstrijd werd gestaakt - hebben de "Mannekes" iets goed te maken.



"Het was een pijnlijke middag voor iedereen die Beerschot een warm hart toedraagt", zegt Ryan Sanusi. "Maar wij geven niet op, dat zit in het DNA van deze club. We gaan als één team naar Westerlo."



"We hebben ons deze week een beetje afgezonderd van alles wat er gezegd en geschreven werd. Op deze manier hebben we het groepsgevoel terug versterkt. ‘We’re all in this together’ en we zullen hier samen ook uit geraken."