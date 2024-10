Beerschot laat eerste seizoenszege door de vingers glippen, jonge Vuskovic is kwelduivel van dienst

Ook in de tweede helft slaagde Westerlo er lang niet in om voetballend aan kansen te komen. Beerschot bleef zonder al te veel moeite overeind en dus nam bij de bezoekers de hoop op een stuntzege toe.



Tot op het uur de zoveelste hoekschop voor de thuisploeg eindelijk wat opleverde. Vuskovic dook goed op aan de eerste paal en kopte de gelijkmaker onhoudbaar in doel. Tien minuten later volgde een nagenoeg perfecte kopie, maar nu kon Shinton de kopbal van Vuskovic wél pareren.



In een prangende slotfase ging de wedstrijd nog alle kanten op. Na mistasten in de Westelse defensie kreeg Krüger op aangeven van Weymans een reuzenkans op de 1-2, maar de invaller liet ze liggen.



Enkele minuten later klom Beerschot toch opnieuw op voorsprong. Na een afgeweerd schot van Sanusi kreeg Westerlo de bal niet weg uit de eigen zestien en diezelfde Sanusi kon een assist van Weymans wél verzilveren.



Lang duurde de vreugde niet bij Beerschot, want Westerlo kwam enkele minuten later weer op gelijke hoogte. Na een afgeblokt schot van Alcocer kwam de bal met wat meeval in de voeten van Vuskovic en die tikte van dichtbij zijn tweede van de avond in doel.



Geen eerste driepunter dus voor Beerschot, dat in de spannende slotminuten wel het puntje kon vasthouden. Een opsteker na acht nederlagen op een rij, al schiet het team van Dirk Kuyt er weinig mee op in het klassement.