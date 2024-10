LIVE: Gandelman zet Gent op voorsprong in open partij tegen STVV, dat gelijkmaker laat liggen

Vader tegen zoon

Het wordt een bijzondere dag voor de familie Delorge. Mathias Delorge, de 20-jarige zoon van Peter (44), maakte in het tussenseizoen de overstap van Sint-Truiden naar Gent. Vader Delorge werkt bij STVV in het sportieve departement. Hij speelde tussen 1998 en 2013 zijn hele carrière bij STVV, goed voor bijna 400 matchen.



Delorge junior zit aan 41 duels bij STVV en viel bij Gent alleen in zijn eerste match - Europees tegen Vikingur - in. In alle andere duels stond hij in de basis. Ook afgelopen week in Londen.



Met Wouter Vrancken, Daniel Schmidt en Pieter Gerkens zitten er nog drie ex-Kanaries bij Gent.