LIVE (16 uur): Vier wissels bij KV Mechelen, vijf wijzigingen bij OH Leuven

OHL-aanvoerder Martens: "Vertrouwen terugvinden, de rest volgt"

OHL snakt naar puntengewin, het kon maar 1 op 9 boeken in september. De 3-0 vorige week in Gent kwam hard aan. Aanvoerder Mathieu Maertens wil een reactie zien.





"Op training praatten we veel en was er veel intensiteit", voelde Maertens al een kentering. Die wil de goede competitiestart niet wegwuiven, maar hamert op beterschap. "Voetballend en aanvallend is het soms te weinig, dus we moeten meer van onszelf vragen voor doel."



"Voetballend zijn we veel beter dan vorig jaar. De laatste pass moet beter en we moeten scherper zijn voor doel in beide boxen."



"Ik ben ervan overtuigd dat het vertrouwen zal terugkomen als we weer beginnen te scoren." En dat begint op training: "Ook daar moet je iedere kans scoren. Het is een cliché, maar we moeten hard bliven werken en dan komen de resultaten en de goals wel."