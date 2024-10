Kan Kortrijk reeks van Genk stoppen of komt er 8e zege op een rij? "Geloof in onze kansen"

Alexandersson: "Niet goed op Union"

De IJslandse coach die Kortrijk vorig seizoen in eerste klasse hield, is zich bewust van de zware opdracht, maar acht zijn team niet kansloos.



"Ik ben onder de indruk van het spel en de individuele kwaliteiten van Genk, maar ik geloof ook in onze kansen."



"We waren niet goed op Union, we misten snelheid, agressiviteit en kwaliteit, maar die bladzijde hebben we meteen omgedraaid. We hebben de voorbije dagen hard getraind en we weten allemaal dat we beter kunnen."





"Dit maakt ons sterker. We moeten samen aanvallen en samen verdedigen en er 100 procent voor gaan.”