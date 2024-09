Na 4 keer puntenverlies (zonder te scoren): kan Union tegen Kortrijk eindelijk nog eens de ban breken?

Doelpuntencrisis

Union kampt met een doelpuntencrisis. Hoewel het kansen creëert, kan het maar niet scoren. Getuige: in de laatste vier competitieduels hield het in negatieve zin vier keer de nul. Een kwalijke gewoonte die resulteerde in vier keer puntenverlies op een rij. Union zakte zo weg tot de 12e plaats in de Belgische competitie. Kan het tegen Kortrijk (14e) de rug rechten?