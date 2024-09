LIVE - Van vreugde naar verdriet in amper een minuut: Westerlo prikt meteen terug na penaltygoal Zeqiri

2 op 15

Westerlo staat maar net buiten de top 6 op dit moment, maar het kon sinds 10 augustus niet meer winnen na de 9 op 9 in het begin van het seizoen. Trainer Timmy Simons is wel tevreden met wat hij ziet.



"Vorige week speelden we tegen Antwerp (1-2) een van onze beste partijen, al was het resultaat niet wat we verwacht hadden. Je ziet aan alles dat we op de goede weg zijn om de 3 punten te pakken. We gaan wel onze momenten moeten grijpen", aldus Simons op de persconferentie.