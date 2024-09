LIVE (18.30 uur): Gent met Dean in de spits en debuut voor Vancsa, OHL met Schrijvers als vervanger voor Verstraete

Zo ging het vorige week voor Gent:

Zelden was een lesje in efficiëntie zo uitgesproken. Club Brugge domineerde de topper tegen KAA Gent, maar bleef toch met een flinke kater achter. Blauw-zwart miste in de 1e helft een handvol enorme kansen en zag de bezoekers twee keer genadeloos toeslaan. In een heerlijk duel verdeelden beide ploegen na rust nog vier goals. 2-4 was de eindbalans in het voordeel van Gent, dat gedeeld tweede werd. Lees het volledige verslag hieronder.