Wint Anderlecht tegen Dender voor het eerst in meer dan een maand in Belgische competitie?

Euvrard: "Heel tevreden over de ontwikkeling"

Promovendus Dender kan zich voorlopig prima handhaven in de Jupiler Pro League. Het won al tegen Gent, Kortrijk en Beerschot dit seizoen. Trainer Vincent Euvrard is dan ook tevreden.



“Ik ben heel tevreden over de ontwikkeling van mijn ploeg. Enkel tegen Genk (4-0-nederlaag) speelden we onder ons niveau. De nodige intensiteit en agressiviteit ontbrak in ons spel”, vertelde Euvrard in aanloop naar de partij tegen Anderlecht.