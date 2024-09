LIVE: Tienkoppig Club Brugge zoekt wanhopig maar moeizaam naar gelijkmaker tegen Charleroi

Club moet reageren

In de Champions League speelde Club goed, maar kreeg het toch nog een 0-3-oplawaai. Enkele dagen later volgde tegen AA Gent hetzelfde scenario: blauw-zwart kwam goed voor de dag, maar ging in eigen huis met 2-4 onderuit.



Club en coach Nicky Hayen hebben vijf dagen gehad om te herbronnen. Tegen Charleroi, dat goed aan het seizoen is begonnen, is vrijdagavond dan ook enkel de winst goed genoeg.